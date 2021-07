Speranza: «Avanti con l’obbligo vaccinale per i sanitari. Variante Delta è ancora pericolosa» – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le vaccinazioni sono l’arma più importante, dunque Avanti con l’obbligo vaccinale per i sanitari», così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto durante la visita presso l’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Nonostante il dibattito sull’obbligo vaccinale sia ancora aperto e le manifestazioni di dissenso da parte di gruppi di medici e infermieri continuino a verificarsi in diverse parti del Paese, il governo sembra tirare dritto. «Oggi supereremo le 54 milioni di dosi somministrate» ha continuato Speranza, «la pandemia ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «Le vaccinazioni sono l’arma più importante, dunqueconper i», così il ministro della Salute Robertointervenuto durante la visita presso l’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Nonostante il dibattito sulsiaaperto e le manifestazioni di dissenso da parte di gruppi di medici e infermieri continuino a verificarsi in diverse parti del Paese, il governo sembra tirare dritto. «Oggi supereremo le 54 milioni di dosi somministrate» ha continuato, «la pandemia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanita… - RaiNews : Speranza: 54 milioni di dosi, avanti con obbligo sanitari #vaccini - infoitinterno : Vaccini, Speranza: 'In Italia 54 milioni di dosi iniettate. Avanti con obbligo sanitari' - MariaLu91149151 : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Oggi superiamo 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid somministrate, avanti con l'obbligo per i sanitari' #A… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid, Speranza: '54 mln dosi vaccino, avanti con obbligo sanitari' -