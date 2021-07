Speleologo bloccato in grotta a 2000 metri, ferito ma salvo (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato tratto in salvo dai soccorritori del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia lo Speleologo di Roveredo in Piano rimasto tutta la notte, ferito, nei pressi della grotta Buca Mongana. Il salvataggio è stato complesso: l’uomo era sette metri sotto una strettoia e non poteva essere spostato perché non c’era spazio sufficiente all’interno. Lo Speleologo aveva un braccio rotto e ferite al volto. In questi minuti l’elisoccorso regionale, che si è alzato in volo alle 6, lo sta prelevando per portarlo a valle. Gli altri materiali e tutto il personale del Soccorso speleologico arrivato in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ stato tratto indai soccorritori del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia lodi Roveredo in Piano rimasto tutta la notte,, nei pressi dellaBuca Mongana. Il salvataggio è stato complesso: l’uomo era settesotto una strettoia e non poteva essere spostato perché non c’era spazio sufficiente all’interno. Loaveva un braccio rotto e ferite al volto. In questi minuti l’elisoccorso regionale, che si è alzato in volo alle 6, lo sta prelevando per portarlo a valle. Gli altri materiali e tutto il personale del Soccorso speleologico arrivato in ...

