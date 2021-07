Spaventoso incendio sui binari: treni in tilt tra Cecchina e Velletri (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura sulla linea Roma-Velletri per uno Spaventoso incendio sviluppatosi in prossimità dei binari. A partire dalle 15.20 il traffico ferroviario tra Cecchina e Velletri è stato sospeso. I treni potranno pertanto subire ritardi, variazioni o cancellazioni. È attualmente in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura sulla linea Roma-per unosviluppatosi in prossimità dei. A partire dalle 15.20 il traffico ferroviario traè stato sospeso. Ipotranno pertanto subire ritardi, variazioni o cancellazioni. È attualmente in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

