Spagna, Pedri: «Italia? Che centrocampo, sarà una gara molto combattuta»

Pedri sta dimostrando il suo livello ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Spagna. Le sue parole

Pedri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna. 

SEMIFINALE – «Non mi gira la testa giocare questa partita. Voglio solo vedere se avrò l'opportunità di giocarla e se lo farò, darò il massimo perché la squadra lo faccia bene. Raggiungere l'area e tirare in porta è una delle cose in cui posso migliorare e me lo ricordano l'allenatore e i miei compagni». 

RECUPERO – «I giorni dopo la partita sono stanco, ma cerco di riposare il più possibile, mangiare bene e rimanere ...

