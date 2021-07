Spagna, Luis Enrique: «Vorrei che Spinazzola non si fosse infortunato» (Di lunedì 5 luglio 2021) Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell’infortunio di Leonardo Spinazzola: ecco le sue dichiarazioni Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida contro l’Italia e dell’infortunio di Leonardo Spinazzola: il laterale azzurro ha riportato la rottura del tendine d’Achille.Ecco le sue parole. FORMAZIONE – «Non faccio le mie formazioni basandomi su quelle dell’avversario. Mi preoccupo di quello che posso controllare. Vorrei che Spinazzola non si fosse infortunato. Più sono bravi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021), intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell’infortunio di Leonardo: ecco le sue dichiarazioni, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida contro l’Italia e dell’infortunio di Leonardo: il laterale azzurro ha riportato la rottura del tendine d’Achille.Ecco le sue parole. FORMAZIONE – «Non faccio le mie formazioni basandomi su quelle dell’avversario. Mi preoccupo di quello che posso controllare.chenon si. Più sono bravi ...

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | Le parole dell'allenatore della #ESP in vista della semifinale con l'#ITA - DiMarzio : #EURO2020 #SpagnaItalia | #LuisEnrique sulle condizioni della squadra e su #Spinazzola - EuropaCalcio : #Spagna, #LuisEnrique: “Contro l’#Italia partita divertente e intensa, saremo fedeli al nostro stile”… - Mediagol : VIDEO Italia-Spagna, Luis Enrique: “Se perderemo, tiferò per gli Azzurri” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Italia-Spagna, Luis Enrique: 'In semifinale la fatica se ne va. La prima battaglia da vincere è il possesso palla' https://… -