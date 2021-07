Spagna, Luis Enrique: «Italia, sarà divertente. Morata? Conosce Bonucci e Chiellini» (Di lunedì 5 luglio 2021) Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Italia – «È sempre più difficile. Penso che l’Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. È una squadra difficile da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021), commissario tecnico della, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’, commissario tecnico della, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.– «È sempre più difficile. Penso che l’sia una squadra, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. È una squadra difficile da ...

