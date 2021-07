Sostegni bis, prorogato bonus vacanze fino a dicembre: 500 euro ma c'è il limite Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA (Di lunedì 5 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ...

Advertising

Elisart1977 : @orizzontescuola Com’è….cercano voti anche questi? Il PSI lo sa che si stanno approvando gli emendamenti al Sostegn… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Rifinanziamento da 300 milioni in vista per gli #incentivi auto negli emendamenti al decreto Sostegni bis. Novità per l'us… - AgCultNews : Cultura, settimana alla Camera: focus su Sostegni Bis e Fondo patrimonio culturale - TTSItalia : #SmartMobility. Col Decreto Sostegni BIS, un fondo da 50 milioni di Euro per la mobilità smart in azienda. Pin Bik… - Giornalepmi : Contributo a fondo perduto alternativo, domande al via dal 5 luglio. Pronto il canale online per trasmettere le ist… -