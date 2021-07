Sondaggio Swg, la guerra Conte-Grillo fa perdere il 2% al M5s. Scenario scissione: il partito dell’ex premier vola (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli elettori del M5s stanno con l’ex premier Giuseppe Conte e su questo non sembrano esserci dubbi. Un vero e proprio plebiscito con il 72 per cento delle preferenze contro il 7 di Beppe Grillo (il 16 per cento non ha seguito la vicenda, il 5 preferisce non rispondere). A renderlo noto sono i sondaggi di oggi 5 luglio 2021 di Swg. TgLa7/SWG Il contrasto Grillo-Conte nel M5s Sondaggio Swg: in caso di scissione, il partito di Conte sorpasserebbe il M5s Nel caso di scissione, dunque nel caso in cui dovesse nascere ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Gli elettori del M5s stanno con l’exGiuseppee su questo non sembrano esserci dubbi. Un vero e proprio plebiscito con il 72 per cento delle preferenze contro il 7 di Beppe(il 16 per cento non ha seguito la vicenda, il 5 preferisce non rispondere). A renderlo noto sono i sondaggi di oggi 5 luglio 2021 di Swg. TgLa7/SWG Il contrastonel M5sSwg: in caso di, ildisorpasserebbe il M5s Nel caso di, dunque nel caso in cui dovesse nascere ...

you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Lega 20,6% (+0,3) FdI 20,5% (-0,2) PD 18,7% (-0,1) M5S 14,6% (-2) FI 7% (… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 In caso di scissione in casa M5S, una Lista Conte arriverebbe al 12,7%, m… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Gli elettori M5S sono in larga parte con Conte (72%), mentre appena il 7%… - Keynesblog : RT @erretti42: Elettori 5S sondaggio SWG: Conte 71%. Mi fermo qui - Minutza2 : RT @erretti42: Elettori 5S sondaggio SWG: Conte 71%. Mi fermo qui -