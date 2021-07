Sondaggio su consenso presidenti di Regione e sindaci: Zaia e Bonaccini in vetta. Decaro tra i sindaci. Male quelli delle grandi città (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Sondaggio “Governance Poll” per il 2021, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato come sia la pandemia che la campagna vaccinale abbiano influito nella popolarità di governatori e sindaci. “Se domani ci fossero le elezioni, voterebbe a favore o contro l’attuale presidente di Regione/l’attuale sindaco?”, questo il quesito chiesto ad un campione di 1.000 elettori per Regione e 600 per Comune per stilare il Sondaggio. Al primo posto per popolarità tra le guide delle Regioni troviamo il presidente del Veneto, Luca Zaia (Lega) che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Il“Governance Poll” per il 2021, realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato come sia la pandemia che la campagna vaccinale abbiano influito nella popolarità di governatori e. “Se domani ci fossero le elezioni, voterebbe a favore o contro l’attuale presidente di/l’attuale sindaco?”, questo il quesito chiesto ad un campione di 1.000 elettori pere 600 per Comune per stilare il. Al primo posto per popolarità tra le guideRegioni troviamo il presidente del Veneto, Luca(Lega) che si ...

Advertising

redazionetmag : «Monitor Italia», il consenso ai partiti e la fiducia nel governo Fratelli d’Italia si conferma primo partito. Il… - LaNotiziaQuoti : Il sondaggio ‘Governance Poll 2021’ realizzato per ‘Il Sole 24 Ore ’da Noto segnala un netto calo per tutti e tre… - RadioVoceVicina : Sondaggio Sole24Ore, Musumeci: Aumento del consenso mi fa piacere ma non allentiamo la guardia - ivl24_it : Sondaggio Governance Pool: in caduta libera il consenso per il Presidente Bardi - IlFattoNisseno : Sondaggio Sole24Ore, Musumeci: “Aumento del consenso mi fa piacere ma non allentiamo la guardia” -