Sondaggi politici | Lega al top e M5S crolla

(Di lunedì 5 luglio 2021) Latorna primo partito davanti a Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelledopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Ilo Swg per il Tg La7 colloca laal top: il partito di Matteo Salvini guadagna lo 0,3% e sale al 20,6% scavalcando Fdi: la formazione di Giorgia Meloni cede lo 0,2% e ora vale il 20,5%. Passo indietro anche per ...

Adnkronos

La Lega torna primo partito davanti a Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle crolla dopo lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il sondaggio Swg per il Tg La7 colloca la Lega al top: il ...Tra l'altro sono proprio sondaggisti e commentatoria mettere in guardia i facili ... questo sì costruito senza alcun bisogno di. E' evidente che Cifarelli e chi è uscito sconfitto ...CAMPOBASSO – Tempi cupi per il presidente Toma. Le dure accuse del leader della Lega Matteo Salvini lanciategli ieri a Termoli e il sondaggio impietoso di “Governance Poll” pubblicato oggi d il Sole ...“Io sono Giorgia” biografia di una donna capace, entrata in politica molto giovane, fonda il partito Fratelli d’Italia, che oggi, nei sondaggi risulta essere il primo partito a livello nazionale. “Gio ...