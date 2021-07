Soleil Stasi e il white party. Ecco dove ha festeggiato il compleanno (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano i festeggiamenti per la giovane Soleil, in Costiera Sorrentina si è svolto un white party per i suoi 27 anni. Due giorni all’insegna del relax e del divertimento pre-party insieme ai suoi più cari amici. La nota modella e showgirl Soleil Sorgè conosciuta come Solei Stasi, è diventata nota partecipando a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. La brillante e lucente Soleil Stasi, oggi compie 27 anni, per l’occasione del suo compleanno è riuscita grazie alle riduttive restrizioni anti-covid ad organizzare un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano i festeggiamenti per la giovane, in Costiera Sorrentina si è svolto unper i suoi 27 anni. Due giorni all’insegna del relax e del divertimento pre-insieme ai suoi più cari amici. La nota modella e showgirlSorgè conosciuta come Solei, è diventata nota partecipando a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. La brillante e lucente, oggi compie 27 anni, per l’occasione del suoè riuscita grazie alle riduttive restrizioni anti-covid ad organizzare un ...

neverforget4231 : @daycondusio_tu @Soleil_stasi @daymelloreal Ok grazie. Ne ho sentito parlare tanto ma non l'ho mai vista. - daycondusio_tu : @neverforget4231 @Soleil_stasi @daymelloreal Non è una ship ?? Vis a vis ???? - MangelaVilo : @daycondusio_tu @Soleil_stasi @daymelloreal Apperò! ?? - neverforget4231 : @daycondusio_tu @Soleil_stasi @daymelloreal La foto di destra cos'è? Non conosco la ship ?? - DulceAl9 : RT @hoopelessfalls: Dayane e Soleil saranno sempre il mio duo preferito, sono passati dall'odiarsi a Pechino a Soleil che la difendeva a mo… -

'Mozzafiato' Soleil Stasi pazzesca in bikini, le infiammano il web Soleil Stasi fa impazzire Instagram con alcuni scatti mozzafiato. L'estate è arrivata e i fan non possono fare a meno di ammirarla 'Uomini e donne' è stato il suo trampolino di lancio ed oggi vanta di ...

Dayane Mello e Soleil Stasi, ecco perché entrambe a Sorrento 361 Magazine Dayane Mello sorprende tutti assieme ad Andrea Turino Dayane Mello e Andrea Turino insieme a Sorrento, la love story va a gonfie vele. La topmodel Dayane Mello l’abbiamo amata durante il programma Pechino Express, e ammirata ancora ...

