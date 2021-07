Soldati in fuga dai Talebani. Cosa succede in Afghanistan (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono fuggiti in Tajikistan per rifugiarsi dalla furia dei Talebani: il destino di un altro reparto di diverse centinaia di Soldati afghani, il quinto in due settimane, fotografa la situazione nel Paese. Mentre le truppe occidentali si ritirano in modo ordinato e compatto (dopo una guerra che dura da venti anni), il Paese scivola nuovamente nelle mani degli insorti jihadisti, con il gruppo che fu fondato dal Mullah Omar che ormai controlla province in tutto il territorio e con le aree a completo controllo governativo che sono costantemente vittime di attacchi. I Talebani ora controllano circa un terzo dei quasi 400 distretti ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono fuggiti in Tajikistan per rifugiarsi dalla furia dei: il destino di un altro reparto di diverse centinaia diafghani, il quinto in due settimane, fotografa la situazione nel Paese. Mentre le truppe occidentali si ritirano in modo ordinato e compatto (dopo una guerra che dura da venti anni), il Paese scivola nuovamente nelle mani degli insorti jihadisti, con il gruppo che fu fondato dal Mullah Omar che ormai controlla province in tutto il territorio e con le aree a completo controllo governativo che sono costantemente vittime di attacchi. Iora controllano circa un terzo dei quasi 400 distretti ...

Advertising

Massimi47715989 : Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan: Scontri mentre i governativi preparano una controffensiva - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan: (ANSA) - DUSHANBE, 05 LUG - Oltre mille s… - remocontro_it : I ribelli separatisti del #Tigrai riprendono #Macallé con la fuga di soldati e governo imposto e l'Etiopia dopo mes… -