Slittino | deciso il calendario 2021-22 e cambia la qualificazione olimpica a Pechino Prosegue lo sviluppo del doppio femminile

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nei giorni scorsi la FIL, ovvero l’organo di governo internazionale dello, ha preso una serie di importanti decisioni in vista della stagione-2022. In primo luogo è stato ufficializzato ildella Coppa del Mondo, nella cui bozza primaverile era rimasto un buco relativo alla location della tappa statunitense, ora assegnata a Lake Placid. Dunque, la prossima Coppa del Mondo comincerà a novembre a Yanqiing, in Cina, nel budello dove a febbraio verranno assegnate le medaglie olimpiche. L’appuntamento asiatico sarà seguito dal double header nordamericano di Whistler Mountain (Canada) e Lake Placid (Usa). Dopodiché ci si ...

Slittino deciso

