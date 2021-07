Slash: “Sono sobrio da 15 anni”, le congratulazione della compagna (Di lunedì 5 luglio 2021) Slash è sobrio da ormai 15 anni. Non tocca alcool dal 2006. Slash, chitarrista, compositore e produttore discografico, classe 1965, è noto per essere stato il chitarrista dei Guns N’ Roses. Dal 2010 ha avviato la sua carriera da solista. Non tocca alcol dal 2006. Cinque anni prima i medici gli avevano diagnosticato una forma di insufficienza cardiaca, una cardiomiopatia causata da anni di abuso pesante di alcol. Ora Slash è sobrio e festeggia i suoi primi quindici anni di sobrietà insieme all’amico Jimmy Webb, indossando sui social una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)da ormai 15. Non tocca alcool dal 2006., chitarrista, compositore e produttore discografico, classe 1965, è noto per essere stato il chitarrista dei Guns N’ Roses. Dal 2010 ha avviato la sua carriera da solista. Non tocca alcol dal 2006. Cinqueprima i medici gli avevano diagnosticato una forma di insufficienza cardiaca, una cardiomiopatia causata dadi abuso pesante di alcol. Orae festeggia i suoi primi quindicidi sobrietà insieme all’amico Jimmy Webb, indossando sui social una ...

Slash: "Sono sobrio da 15 anni", le congratulazione della compagna Metropolitan Magazine Italia Slash: "Sobrio da 15 anni". E festeggia così 05 lug 2021 - Il 55enne chitarrista non tocca una bottiglia da quindici anni: gli abusi, la riabilitazione, la rinascita.

