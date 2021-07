Sky: Napoli-Di Lorenzo, c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2026 (Di lunedì 5 luglio 2021) Giovanni Di Lorenzo ha trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo fino al 2026. Lo annuncia il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. “Il terzino ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo e il prolungamento del contratto. La nuova scadenza è nel 2026 e quindi viene posticipata di un anno rispetto al precedente accordo. Una decisione che rende ancora più al centro del progetto Napoli Di Lorenzo. Il terzino ora è focalizzato sulla Nazionale e dopo l’Europeo avrà anche modo di conoscere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Giovanni Diha trovatocon ilper ilal. Lo annuncia il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. “Il terzino ha trovatocon la società per ile il prolungamento del contratto. La nuova scadenza è nele quindi viene posticipata di un anno rispetto al precedente accordo. Una decisione che rende ancora più al centro del progettoDi. Il terzino ora è focalizzato sulla Nazionale e dopo l’Europeo avrà anche modo di conoscere ...

