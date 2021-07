Sibiu Tour, Fabio Aru 3° nella tappa regina. Giovanni Aleotti resta leader (Di lunedì 5 luglio 2021) tappa regina per il Sibiu Tour 2021. È andata in scena in Romania oggi la terza frazione (seconda in linea dopo il prologo), da Sibiu a Bâlea Lac, arrivo in vetta dopo 187,5 chilometri. Ad imporsi è stato a sorpresa il transalpino Alexis Guerin (Team Vorarlberg). Ripresa la fuga di giornata c’è stata ovviamente battaglia sulla salita finale, che misurava 23,3 chilometri al 6% di pendenza media. Ci si aspettava uno scontro diretto tra gli azzurri per la leadership, ma anche per il successo di tappa. Invece è riuscito ad evadere sul finale il francese Guerin, al primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)per il2021. È andata in scena in Romania oggi la terza frazione (seconda in linea dopo il prologo), daa Bâlea Lac, arrivo in vetta dopo 187,5 chilometri. Ad imporsi è stato a sorpresa il transalpino Alexis Guerin (Team Vorarlberg). Ripresa la fuga di giornata c’è stata ovviamente battaglia sulla salita finale, che misurava 23,3 chilometri al 6% di pendenza media. Ci si aspettava uno scontro diretto tra gli azzurri per laship, ma anche per il successo di. Invece è riuscito ad evadere sul finale il francese Guerin, al primo ...

Advertising

bendepraetere : RT @Bardiani_CSF: ????????? Doppia top10 al Tour of Sibiu nell'arrivo in salita della seconda tappa. ????? 9° Luca Covili, 10° vincendo la vol… - JorgeRAP1973 : RT @Bardiani_CSF: ????????? Doppia top10 al Tour of Sibiu nell'arrivo in salita della seconda tappa. ????? 9° Luca Covili, 10° vincendo la vol… - CentotrentunoC : #Ciclismo | Non arriva la vittoria nella tappa regina del #SibiuTour per Fabio #Aru che rimane secondo nella genera… - sciareneve : RT @MTBiit: Giovanni Aleotti è padrone al Sibiu Tour: 2° posto nel tappone davanti a Fabio Aru, vince Guerin #roadbike #5Luglio https://t.c… - MTBiit : Giovanni Aleotti è padrone al Sibiu Tour: 2° posto nel tappone davanti a Fabio Aru, vince Guerin #roadbike #5Luglio… -