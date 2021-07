Si è spenta a 78 anni Raffaella Carrà | addio alla regina della tv

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) A dare la notizia Sergio Iapino La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno,si èa 78. L’annuncio nelle prime ore del 5 luglio. “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. A darlo Sergio Iapino che si unisce al dolore dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.aveva 78e a portarla via una ...