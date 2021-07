“Si è rifatta di nuovo!” Gemma Galgani | quel gesto non passa inosservato E tutti a pensare al ‘ritocchino’

(Di lunedì 5 luglio 2021) ‘Uomini e Donne’ è in pausa estiva, ma a partire dal prossimo mese di settembre ripartirà con ancora più determinazione. Mara De Filippi è già al lavoro per farsi trovare pronta e proporre tronisti e corteggiatori all’altezza della situazione. Chi non mancherà sicuramente all’appello sarà, la storica dama piemontese che continuerà quasi certamente a scontrarsi pesantemente con l’opinionista Tina Cipollari. Ma sulla torinese stanno circolando voci sempre più incontrollate in queste ore. Un po’ di tempo fa ha postato un’altra breve clip dove invece esterna tutto il suo dolore e un triste messaggio: “Solo le lacrime che scendono mi scaldano ...

Advertising

gfdiamorosoof : amorosoof si è rifatta di nuovo la scodella in testa... Io: -

Ultime Notizie dalla rete : rifatta nuovo

L'Unione Sarda.it

... persa contro l'Argentina che aveva eliminato gli Usa, l'Italia del basket è dialle ... nonostante il 'braccino' accusato nel finale , quando la Serbia si èpericolosamente sotto pur ...Inoltre è prevista la posa di untratto di linea elettrica. Sempre oggi partirà il cantiere ... In sostanza verràla pavimentazione dell'intera via , da Santa Maria della Carità, dove ...VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha investito oltre 90mila euro per la riqualificazione dell’area delle fonti di Poiano. Gli interventi arrivano a pochi ...StampaAltra domenica da dimenticare per i bagnanti salernitani. Anche ieri il mare del capoluogo ha segnato assente per le migliaia di persone scese sulle nuove spiagge appena rifatte soprattutto nell ...