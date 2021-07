Settimana Ciclistica Italiana 2021: c’è la Nazionale olimpica di Davide Cassani con Ganna, Caruso e Viviani (Di lunedì 5 luglio 2021) Una corsa nata quest’anno che sarà sicuramente spettacolare, visto il percorso e la startlist. In programma dal 14 al 18 luglio prossimi sulle strade della Sardegna la Settimana Ciclistica Italiana, gara di classe UCI 2.1. Iscritte 24 squadre, delle quali addirittura sei del World Tour. Al via ci sarà anche la Nazionale Italiana di Davide Cassani che potremmo rinominare come squadra olimpica. Presenti infatti per gli azzurri praticamente tutti gli atleti al via della prova in linea ai Giochi di Tokyo, tranne Vincenzo Nibali ovviamente già impegnato al Tour ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Una corsa nata quest’anno che sarà sicuramente spettacolare, visto il percorso e la startlist. In programma dal 14 al 18 luglio prossimi sulle strade della Sardegna la, gara di classe UCI 2.1. Iscritte 24 squadre, delle quali addirittura sei del World Tour. Al via ci sarà anche ladiche potremmo rinominare come squadra. Presenti infatti per gli azzurri praticamente tutti gli atleti al via della prova in linea ai Giochi di Tokyo, tranne Vincenzo Nibali ovviamente già impegnato al Tour ...

Advertising

EoloKometaTeam : ??? @tuttobiciweb_it. ?? 'Parata di Stelle alla 'Settimana Ciclistica Italiana - Sulle Strade della Sardegna':… - LucaBardiani : RT @biciPRO1: Cosa sta facendo @giovisco ? E' in Sardegna e si allena sodo per rientrare alla Settimana Ciclistica italiana. Tanto impegno… - Bardiani_CSF : RT @biciPRO1: Cosa sta facendo @giovisco ? E' in Sardegna e si allena sodo per rientrare alla Settimana Ciclistica italiana. Tanto impegno… - JorgeRAP1973 : RT @biciPRO1: Cosa sta facendo @giovisco ? E' in Sardegna e si allena sodo per rientrare alla Settimana Ciclistica italiana. Tanto impegno… - giovisco : RT @biciPRO1: Cosa sta facendo @giovisco ? E' in Sardegna e si allena sodo per rientrare alla Settimana Ciclistica italiana. Tanto impegno… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Ciclistica Duathlon: Alberto Demarchi sul tetto d'Europa, il trionfo dopo una grande prova ... nel Campionato Europeo Junior di Aquathlon della scorsa settimana. Romano aveva colto un ... e che ha messo a dura prova tutti gli atleti, in particolare nella frazione ciclistica, dove si sono viste ...

Duathlon: il cuneese Alberto Demarchi è campione d'Europa! ... nel Campionato Europeo Junior di Aquathlon della scorsa settimana, nel quale ha colto un ... e che ha messo a dura prova tutti gli atleti, in particolare nella frazione ciclistica, dove si sono viste ...

Settimana Ciclistica Italiana 2021, il percorso (Altimetrie e Planimetrie) SpazioCiclismo SARDEGNA, MEMORIAL PANTANI, GIRO DELL’EMILIA: AL VIA LA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE DEL GS EMILIA Un finale dunque ricco di appuntamenti ma Adriano Amici guarda già a quello che è il prossimo futuro. “Ci aspettano mesi particolarmente intensi – spiega il presidente del GS Emilia – in cui proporrem ...

TOUR, PRIMA SETTIMANA DI FUOCO E ORA CHE COSA CI ASPETTA? Partiamo dagli incidenti: la prima settimana di Tour è sempre stata caratterizzata da cadute anche drammatiche, ma quelle avvenute soprattutto nella prima e nella terza tappa fanno riflettere essendo ...

... nel Campionato Europeo Junior di Aquathlon della scorsa. Romano aveva colto un ... e che ha messo a dura prova tutti gli atleti, in particolare nella frazione, dove si sono viste ...... nel Campionato Europeo Junior di Aquathlon della scorsa, nel quale ha colto un ... e che ha messo a dura prova tutti gli atleti, in particolare nella frazione, dove si sono viste ...Un finale dunque ricco di appuntamenti ma Adriano Amici guarda già a quello che è il prossimo futuro. “Ci aspettano mesi particolarmente intensi – spiega il presidente del GS Emilia – in cui proporrem ...Partiamo dagli incidenti: la prima settimana di Tour è sempre stata caratterizzata da cadute anche drammatiche, ma quelle avvenute soprattutto nella prima e nella terza tappa fanno riflettere essendo ...