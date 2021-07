Serie B | Balata | “Mi auguro che si possa partire con il 50% di pubblico negli stadi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente della LegaB Mauroè intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione di Helbiz Live, che ha acquisito i diritti per trasmettere i match del campionato cadetto: “Ci auguriamo vivamente che sicon il 50% dei tifosi sugli spalti. Con il green pass non mi sembra un’utopia“. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva reso noto che laA sarebbe ripartita con gliaperti al 25% della capienza, manon perde le speranze: “Purtroppo le società ci rimettono al di sotto di una certa percentuale, come ...