Serie A | incontro tra i club insoddisfatti | c' è anche ADL | rivoluzione in arrivo?

(Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che si sita svolgendo in questi istanti una riunione tra idiA. L'obiettivo sarebbe quello di mettere in discussione la posizione del presidente di Lega, Dal Pino e dell'amministratore delegato De Siervo. All'pare siano presenti: Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello dell'Inter, Joe Barone della Fiorentina, Stefano Capoccia per l'Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Marco Cangiani per la Lazio e Aurelio De Laurentiis per il Napoli.