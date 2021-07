Serbia ko | l’Italia del basket vola a Tokyo | anche oggi Davide può battere Golia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Che bello quando, piccolo piccolo, in questo casodi statura, mette al tappeto. Il gigante vero. La piccola Italia del, con un pivot, che nella pallacanestro è il giocatore più grande e grosso, ha conquistato l’ultimo posto per le europee per le prossime Olimpiadi diandando a vincere a Belgrado contro la, eliminando la squadra medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Rio. Vincere a Belgrado, davanti a 3500 tifosi serbi (non proprio una tifoseria fredda e distaccata…) e farlo contro ogni pronostico, qualcosa di incredibile…...