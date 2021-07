Segni gramsciani e sottoculture popolari | ad Ales

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) Come si sa il Quaderno 25 è il luogo in cui, più organicamente che in ogni altra parte del suo corpus teorico, Antonio Gramsci affronta il tema del subalterno. Sono otto paragrafi intitolati Ai margini della storia. Storia dei gruppi sociali subalterni. I due poli tra i quali si muove Gramsci sono da una parte la soggezione dei subalterni all’interno di un ordine egemonico che istituisce una gerarchia di potere articolata in precise determinazioni storiche e, dall’altra, i margini di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.