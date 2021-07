Scuola, settembre è dietro l’angolo e c’è apprensione per il ritorno sui banchi dei giovani (Di lunedì 5 luglio 2021) Mancano ancora due mesi al ritorno sui banchi ma, ‘chi di dovere’ sa bene che il Covid, e soprattuto le sue varianti, rappresentano ancora un problema, che non può certo ‘pesare’ sull’imminente stagione scolastica. Dal canto suo il Cts ha già fatto sapere a settembre alunni e studenti sfileranno al suono della campanella distanziati e con la mascherina. Le regioni spingono sulle vaccinazioni anche per i più giovani anche se poi, è più in funzione all’occasione di contagio che potrebbero rappresentare nelle loro famiglie (a danno dei più grandi), che per oggettivi problemi di salute. Certo detto fra noi, a complicare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Mancano ancora due mesi alsuima, ‘chi di dovere’ sa bene che il Covid, e soprattuto le sue varianti, rappresentano ancora un problema, che non può certo ‘pesare’ sull’imminente stagione scolastica. Dal canto suo il Cts ha già fatto sapere aalunni e studenti sfileranno al suono della campanella distanziati e con la mascherina. Le regioni spingono sulle vaccinazioni anche per i piùanche se poi, è più in funzione all’occasione di contagio che potrebbero rappresentare nelle loro famiglie (a danno dei più grandi), che per oggettivi problemi di salute. Certo detto fra noi, a complicare ...

