Schick: dopo l’Europeo da bomber si aprono le porte della Premier League (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Schick è stato uno dei mattatori dell’Europeo: su di lui si è acceso l’interesse di due top club di Premier League Patrick Schick rischia di diventare il grande rimpianto della Serie A, come riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, dopo i 5 gol segnati ad Euro 2020, il centravanti ceco avrebbe acceso l’interesse di due club di Premier League. Trattasi dell’Everton e, soprattutto del Tottenham. Gli Spurs sono a caccia del sostituto di Harry Kane, dato ormai per partente verso la Manchester di Pep Guardiola, e al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrickè stato uno dei mattatori del: su di lui si è acceso l’interesse di due top club diPatrickrischia di diventare il grande rimpiantoSerie A, come riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea,i 5 gol segnati ad Euro 2020, il centravanti ceco avrebbe acceso l’interesse di due club di. Trattasi dell’Everton e, soprattutto del Tottenham. Gli Spurs sono a caccia del sostituto di Harry Kane, dato ormai per partente verso la Manchester di Pep Guardiola, e al ...

La rivincita di Schick dopo una carriera sulle montagne russe: nel mirino la semifinale con la Repubblica…

