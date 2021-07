Scarabocchi in scena al Teatro Trastevere il 17 luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Giuseppe Mortelliti foto di Alessio TrerotoliROMA – Scrivere è un bisogno naturale, un atto comunicativo multiforme: è prima di tutto un mezzo per comunicare con se stessi, e poi con gli altri, se le parole non finiscono chiuse in un cassetto. Scrivere in versi, rime, ritmi e metrica è un modo per comprendere i propri sentimenti. Il mondo ha appena vissuto mesi complessi, durante i quali è stato importante per tutti capire quello che ci stava accadendo. Cit. Giuseppe Mortelliti, attore e autore teatrale, formatosi all’Accademia Nazionale Silvio D’Amico, ha da poco creato il format, video poesie di parole e immagini, originariamente pensato per piattaforme ...

