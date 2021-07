Sassuolo | il Marsiglia vuole Boga | i neroverdi chiedono 25 milioni

(Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo i media francesi nelle ultime ore l’entourage di Jeremie, attaccante del, avrebbe incontrato Pablo Longoria, presidente del. L’ivoriano di cittadinanza francese è ambito anche dall’Atalanta, ma avrebbe già dato la sua preferenza al, città dove è nato. Sempre secondo i media francesi, il club emiliano vorrebbe incassare una cifra vicina ai 25, nonostante un contratto in scadenza a giugno prossimo. SportFace.

