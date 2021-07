Sarri rompe il silenzio: Juve e Ronaldo, quanti siluri (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo scudetto vinto con la Juve “è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristiano Ronaldo è difficile”. “O la Juve punta su Dybala o lo cede”. Maurizio Sarri, da poche settimane allenatore della Lazio, rompe un lungo silenzio e a Sportitalia, tra i vari temi, torna sull’avventura alla Juventus: un solo anno in bianconero impreziosito dallo scudetto e chiuso con un esonero. “Lo scudetto vinto con la Juve è stato dato per scontato all’esterno e forse un po’ anche all’interno. Lo abbiamo vinto senza nemmeno festeggiarlo: ognuno è andato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Lo scudetto vinto con la“è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristianoè difficile”. “O lapunta su Dybala o lo cede”. Maurizio, da poche settimane allenatore della Lazio,un lungoe a Sportitalia, tra i vari temi, torna sull’avventura allantus: un solo anno in bianconero impreziosito dallo scudetto e chiuso con un esonero. “Lo scudetto vinto con laè stato dato per scontato all’esterno e forse un po’ anche all’interno. Lo abbiamo vinto senza nemmeno festeggiarlo: ognuno è andato ...

tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - annispino : RT @anteprima24: ** Sarri rompe il silenzio: 'Adl mi ha chiamato, ecco perchè non sono tornato a ##Napoli' ** - liberenotizie : Sarri rompe il silenzio: Juve e Ronaldo, quanti siluri. Adnkronos - ultimora - anteprima24 : ** Sarri rompe il silenzio: 'Adl mi ha chiamato, ecco perchè non sono tornato a ##Napoli' **… - marcoH501fr : Sarri rompe il silenzio, ma rompe anche er culo e non fa sconti a nessuno, buona Lazio ???? -