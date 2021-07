Sarri rompe il silenzio: “Adl mi ha chiamato, ecco perchè non sono tornato a Napoli” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 13 minutiDopo 332 giorni torna a parlare Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, e lo fa sulle frequenze di Sportitalia intervistato da Alfredo Pedullà, che lo ha raggiunto nella sua casa di Figline Valdarno. Tanti i temi trattati dal tecnico toscano che ha svelato anche un retroscena sulla chiamata del Napoli nel mese di gennaio. Tutta l’intervista: Oltre 300 giorni dall’addio alla Juve, cosa ha fatto in questo periodo?“Niente di particolare, ho fatto quello che non ho fatto per tanti anni. sono stato con la famiglia, ho letto tantissimo, ho visto tante partite e poi ho fatto una delle cose che mi piace di più, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 13 minutiDopo 332 giorni torna a parlare Maurizio, neo allenatore della Lazio, e lo fa sulle frequenze di Sportitalia intervistato da Alfredo Pedullà, che lo ha raggiunto nella sua casa di Figline Valdarno. Tanti i temi trattati dal tecnico toscano che ha svelato anche un retroscena sulla chiamata delnel mese di gennaio. Tutta l’intervista: Oltre 300 giorni dall’addio alla Juve, cosa ha fatto in questo periodo?“Niente di particolare, ho fatto quello che non ho fatto per tanti anni.stato con la famiglia, ho letto tantissimo, ho visto tante partite e poi ho fatto una delle cose che mi piace di più, ...

