Sarri | già aria di derby | ' Mourinho non mi interessa | la sfida sarà tra Lazio e Roma'

filicecche : @sonopif @AzzoJacopo Può essere, non vedo però perché dovrebbe e storicamente lui è tutto meno che un paraculo. Ma… - elvi_or : @MatteoSorrenti Ma quali motivazioni tecniche, tesoro mio (lo dico con affetto) Sarri lo si critica perché è andato… - AnnaMaria_1900 : @snorristorluson ...eh già. Ma penso che stasera tutto l'appeal ce l'abbia solo Sarri. Le sta oscurando! ?? - svbastian_ : Senza troppi giri di parole Sarri ha fatto capire che i senatori + Ronaldo l'avevano fatto già fuori ad Ottobre, pa… - ador05 : Già a ottobre doveva andare via.... Il più grande errore di Agnelli nei ultimi 12 anni !!! #Sarri ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri già

'Chi vedo tra i nuovi? A me piace molto De Zerbi - ha proseguito il toscano - hadimostrato abbastanza per andare a una grande. Sono esterrefatto che un ragazzo del suo valore debba ...'Non mi è pesato stare fuori perché vedere gli stadi vuoti mi ha dato grande senso di tristezza'. Sono le prime parole del neo tecnico della Lazio Maurizioche un anno e mezzo dopo è tornato a parlare in esclusiva a Sportitalia intervistato da Alfredo Pedullà: 'Molte società mi hanno cercato in corsa anche il Napoli a gennaio ma dissi di no'. Per ...