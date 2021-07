Sarri: "A gennaio ho rifiutato il Napoli. A luglio sarei tornato" (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo quasi un anno torna a parlare Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Sport Italia nel corso di Sport Italia Mercato. Ecco quanto evidenziato: Hai avuto contatti con il Napoli a gennaio? Se sì, perché non hai accettato? "Perché non avevo la certezza di essere molto utile in corsa e poi a tutte le società che mi hanno cercato durante la stagione ho detto a tutti la stessa cosa che sarei stato disponibile a luglio. A luglio al Napoli? Sì ci sarei andato. Era una cosa vera a gennaio con ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo quasi un anno torna a parlare Maurizio. L'ex tecnico delha parlato ai microfoni di Sport Italia nel corso di Sport Italia Mercato. Ecco quanto evidenziato: Hai avuto contatti con il? Se sì, perché non hai accettato? "Perché non avevo la certezza di essere molto utile in corsa e poi a tutte le società che mi hanno cercato durante la stagione ho detto a tutti la stessa cosa chestato disponibile a. Aal? Sì ciandato. Era una cosa vera acon ...

Advertising

salvatore_izzo : Qualcuno mi spieghi perché #ADL chiama #Sarri a gennaio, per poi ignorarlo a luglio - Spazio_Napoli : Sarri: 'A gennaio ho rifiutato il Napoli. A luglio sarei tornato' - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Sarri conferma: “ADL mi ha chiesto la disponibilità a torna… - napolista : A Sportitalia: «Alla Juventus non abbiamo festeggiato lo scudetto, ciascuno è andato a cena per conto suo. Ho visto… - loscugnizzo76 : RT @Napoli_Report: ?? Maurizio #Sarri a @AlfredoPedulla: “È vero che a gennaio sei stato chiamato dal #Napoli? È una cosa vera ma chiarament… -