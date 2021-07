Sarcomi: cosa sono, come si riconoscono, chi colpiscono (Di lunedì 5 luglio 2021) Il nome dice poco. Ma è importante sapere cosa sono i Sarcomi, tumori rari che interessano tessuti di sostegno del corpo. Se è vero che colpiscono ogni anno meno di 6 persone su 100.000, è infatti altrettanto innegabile per chi ne soffre e per le famiglie è difficile trovare le risposte di cui si ha bisogno. Si comincia con diagnosi che possono essere inappropriate o tardive, si rischia di avere trattamenti non ottimali, diventa difficile capire quali sono i centri più specializzati su queste forme. Per questo il Trust Paola Gonzato – Rete Sarcoma Onlus promuove e lancia la campagna ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 luglio 2021) Il nome dice poco. Ma è importante sapere, tumori rari che interessano tessuti di sostegno del corpo. Se è vero cheogni anno meno di 6 persone su 100.000, è infatti altrettanto innegabile per chi ne soffre e per le famiglie è difficile trovare le risposte di cui si ha bisogno. Si comincia con diagnosi che posessere inappropriate o tardive, si rischia di avere trattamenti non ottimali, diventa difficile capire qualii centri più specializzati su queste forme. Per questo il Trust Paola Gonzato – Rete Sarcoma Onlus promuove e lancia la campagna ...

Advertising

Tiziana99531862 : RT @Lukas__2021: Boldrini, un dovere raccontare la mia malattia e far conoscere i sarcomi - Lukas__2021 : Boldrini, un dovere raccontare la mia malattia e far conoscere i sarcomi - MDa3691 : @Agenzia_Ansa Veramente i tuoi doveri sarebbero altri, se ti raccontassimo noi le nostre malattie non te ne fregher… -