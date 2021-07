Sanità: Moratti, 'in Lombardia ospedali di grande eccellenza' (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le visite di oggi, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, confermano la grande attenzione che, a ogni livello istituzionale, partendo proprio da Regione Lombardia, viene posta verso il territorio e le sue preziose strutture". Lo ha detto la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, a margine della visita agli ospedali 'San Leopoldo Mandic' di Merate e 'Manzoni' di Lecco. "Insieme - aggiunge la vicepresidente - abbiamo potuto apprezzare alcune grandi eccellenze della Lombardia, come il Dipartimento della Fragilità (Difra) e la rete locale delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le visite di oggi, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, confermano laattenzione che, a ogni livello istituzionale, partendo proprio da Regione, viene posta verso il territorio e le sue preziose strutture". Lo ha detto la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia, a margine della visita agli'San Leopoldo Mandic' di Merate e 'Manzoni' di Lecco. "Insieme - aggiunge la vicepresidente - abbiamo potuto apprezzare alcune grandi eccellenze della, come il Dipartimento della Fragilità (Difra) e la rete locale delle ...

infoitinterno : SANITÀ, MORATTI E IN VISITA AL ‘MANDIC’ DI MERATE E AL ‘MANZONI’ DI LECCO - Nico_Piaz : RT @Anila_Ballata: @FrancescoOrdine Non sopporto Travaglio ma non vedo cosa c’entra con con quanto scritto dalla Moratti! I danni alla sani… - Anila_Ballata : @FrancescoOrdine Non sopporto Travaglio ma non vedo cosa c’entra con con quanto scritto dalla Moratti! I danni alla… - oglioponews : Strada (Civici Europei) critica con Moratti: 'Sanità, tanto da rivedere' - infoitinterno : SANITÀ, VICEPRESIDENTE MORATTI 9,3 MILIONI AI ‘COVID HOTEL’ COME RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DURANTE L’EMERGENZA -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Moratti Nuovi ritardi nelle consegne. Le Regioni: "Stop prime dosi. Vanno accelerati i richiami" ... promette la Moratti. Intanto però per questo mese di luglio la struttura commissariale ha dovuto ... In Puglia ieri l'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, ha confermato lo slittamento delle ...

Pavesi, il 15 luglio nel Casalasco Zanichelli: "Sanità, tema trasversale" Dobbiamo lavorare, tutti, per il bene dei cittadini e quello della sanità è un tema che interessa ... 'Sto lavorando per portare appena sarà possibile Letizia Moratti qui da noi. E' giusto che venga qui,...

