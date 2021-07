San Giuliano Milanese, ragazze travolte da macchinario nei campi, identificato il conducente del macchinario: 'Non mi sono accorto di nulla' (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato rintracciato l'agricoltore che guidava il mezzo per spargere insetticida che avrebbe investito, uccidendole, Hanan Nekhla, 32anni e l'amica Sara El Jaafari, 28 anni, le giovani di origine ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato rintracciato l'agricoltore che guidava il mezzo per spargere insetticida che avrebbe investito, uccidendole, Hanan Nekhla, 32anni e l'amica Sara El Jaafari, 28 anni, le giovani di origine ...

