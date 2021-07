Saman, chiesto l’arresto dei genitori: rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Le ricerche del corpo di Saman, la 18enne Pakistana scomparsa a Novellara nel maggio scorso, proseguono senza sosta, e c’è una novità nell’inchiesta sul presunto omicidio aperta dalla Procura di Reggio Emilia. Nelle ultime ore, sarebbe stata inoltrata la richiesta di rogatoria al Pakistan per il mandato di cattura internazionale a carico dei genitori della giovane, attualmente latitanti dopo il rientro nella loro patria a seguito della sparizione della figlia. Si formalizza così l’iter per l’arresto di Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, madre ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Le ricerche del corpo di, la 18ennea scomparsa a Novellara nel maggio scorso, proseguono senza sosta, e c’è una novità nell’inchiesta sul presunto omicidio aperta dalla Procura di Reggio Emilia. Nelle ultime ore, sarebbe stata inoltrata la richiesta dialper ildia carico deidella giovane, attualmente latitanti dopo il rientro nella loro patria a seguito della sparizione della figlia. Si formalizza così l’iter perdi Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, madre ...

