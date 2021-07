Saman Abbas, la procura di Reggio inoltra una rogatoria in Pakistan: “Arrestate i genitori”. Si cerca ancora il corpo con l’aiuto di archeologi (Di lunedì 5 luglio 2021) La procura di Reggio Emilia ha inoltrato una rogatoria all’autorità giudiziaria del Pakistan chiedendo di eseguire il mandato di cattura internazionale nei confronti di Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, padre e madre di Saman Abbas, la 18enne Pakistana scomparsa due mesi fa da Novellara, nella bassa reggiana, e che si presume essere stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino in patria. I genitori erano fuggiti in Pakistan il primo maggio, all’indomani della sparizione: sono accusati di omicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) LadiEmilia hato unaall’autorità giudiziaria delchiedendo di eseguire il mandato di cattura internazionale nei confronti di Shabbare Nazia Shaheen, padre e madre di, la 18ennea scomparsa due mesi fa da Novellara, nella bassa reggiana, e che si presume essere stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino in patria. Ierano fuggiti inil primo maggio, all’indomani della sparizione: sono accusati di omicidio ...

