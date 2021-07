Salvini | Sull' Ue e non solo Meloni sbaglia Mi candido premier

Advertising

Rinaldi_euro : Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - - LiaQuartapelle : Stamattina Salvini ha rilasciato un’intervista al Financial Times dicendo che sostiene Draghi e l’Europa. Nel pomer… - popoloZeta : RT @Rinaldi_euro: Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - - TerroneDoc : RT @Rinaldi_euro: Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - - G_A_V_76 : RT @Rinaldi_euro: Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Sull

Il governo lo scorso 30 giugno, ha rinviato nuovamente ogni decisione'eventuale apertura delle ... di 3.000 imprenditori e 100.000 lavoratori' ha commentato il leader della Lega... Maria Elena Boschi ha tenuto subito a mettere in risalto di non voler affossare il testo'omotransfobia, sottolineando che l'assist perfetto per Meloni earriva proprio da Partito ...Il deputato del Pd Alessandro Zan ha fatto il punto sulla legge contro l’omotransfobia ... che nelle ultime ore hanno proposto modifiche da approvare insieme a Lega e Forza Italia. Salvini vi sta ...Donald Tusk torna alla guida del partito di Opposizione in Polonia e parte subito con una turnee mediatica di attacco al PIS.