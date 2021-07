Salvini: la mia Ave Maria quotidiana dedicata a papa Francesco (Di lunedì 5 luglio 2021) "Io quando mi addormento la sera e mi sveglio la mattina un'Ave Maria la faccio sempre. Ieri in particolare, per il Santo Padre, perché non è stata semplice, però siamo qua, siamo qua". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Io quando mi addormento la sera e mi sveglio la mattina un'Avela faccio sempre. Ieri in particolare, per il Santo Padre, perché non è stata semplice, però siamo qua, siamo qua". Lo ha detto il ...

Advertising

AmaliaDAlessan1 : #Renzi vale 1.000 baffetti e Conte tacchia messi insieme! Conte:la mia esperienza finisce col governo Salvini.… - JacopoAttanasio : Ho sempre reputato il confronto delle idee come un qualcosa di utile e costruttivo per cui non ho potuto fare a men… - walter19563 : RT @nonexpedit: Parli bene di Salvini, s'incazzano. Parli bene di Renzi, s'incazzano. Parli bene di Di Maio, s'incazzano. Fanno i fini anal… - lpatelmoyahoo : @SusannaCeccardi A forza di attaccare e inveire su Salvini... Chissà quanta gente vedendo Salvini sornione e indiff… - andrealucio77 : @TugnoliSandro @matteorenzi Ma chi ci governa con Berlusconi e Salvini? Ma non conosci la mia storia politica e commenti.. Taci che è meglio -