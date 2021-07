Rosalinda Cannavò su tutte le furie | l’amaro sfogo | “Io sono schifata!”

(Di lunedì 5 luglio 2021) La vicenda Malika fa fa arrabbiareDa qualche ora a questa parte in rete non si parla altro della vicenda Malika Chalhy, la ragazza 22enne che nelle varie trasmissioni televisive ha raccontato di essere stata cacciata di casa dai suoi genitori in quanto lesbica. Mesi fa, dopo che la sua storia l’ha raccontata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IFrangioni : RT @Giulia67359348: .. la tua bellezza.. la tua eleganza.. il tuo portamento.. sei una meraviglia dell'universo.. Rosalinda Cannavo'..?? @r… - IFrangioni : RT @annafiorello85: Signore e Signori.. Rosalinda Cannavò.. Semplicemente meravigliosa.. ?????? ??@14Cannavo #Zengavo - Giulia67359348 : .. la tua bellezza.. la tua eleganza.. il tuo portamento.. sei una meraviglia dell'universo.. Rosalinda Cannavo'..… - annafiorello85 : Signore e Signori.. Rosalinda Cannavò.. Semplicemente meravigliosa.. ?????? ??@14Cannavo #Zengavo - LorenzoMangano8 : RT @tribaleagle86: Perdere l'amore Suona Tommaso Zorzi Canta Rosalinda Cannavò ?????? #gfvip #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Yeslife

Avete capito di chi stiamo parlando? NON PERDERTI ANCHE > 'Ma cosa sei?',e il completo scollato per le vie della città: Milano si blocca - FOTO Davide Basolo, tutto sul tentatore ..., il completo scollato fa strage di cuori per le vie di Milano: l'attrice non era mai apparsa così in forma Sta raccogliendo sempre più consensi, la splendida ...