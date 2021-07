Rosalinda Cannavò su tutte le furie | l’amaro sfogo | “Io sono schifata!”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) La vicenda Malika fa fa arrabbiareDa qualche ora a questa parte in rete non si parla altro della vicenda Malika Chalhy, la ragazza 22enne che nelle varie trasmissioni televisive ha raccontato di essere stata cacciata di casa dai suoi genitori in quanto lesbica. Mesi fa, dopo che la sua storia l’ha raccontata praticamente ovunque è stata aperta una raccolta fondi e ovviamente in tanti hanno dato un piccolo contributo per far stare bene la ragazza. Ma recentemente si è venuta a conoscenza che tutto il denaro raccolto con le donazioni della gente, Malika lo avrebbe speso solo per togliersi dei capricci. Ad esempio una Mercedes e ...