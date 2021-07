Roma | schianto tra due auto | abbattuto anche il semaforo | il boato sveglia i residenti FOTO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Due, una Fiat Panda e una Fiat Tipo, questa mattina intorno alle 5.30 si sono scontrate su via Prenestina, all’altezza del civico 371. A causa dell’impatto è stato divelto ildel tram, che è stato poi ripristinato da una ditta giunta sul posto. Tanto lo spavento per idella zona che si sono domandati cosa fosse successo,ti dal grande ‘’. La conducente della Fiat Panda, una donna italiana, è stata trasportato in codice giallo all’Ospedale San Giovanni. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia locale del Gruppo Prenestino. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma schianto

Terribilein moto, Aniello muore a 44 anni schiacciato da un furgone Per il 44enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'arma di ...Tragicotra auto: morta una ragazza di 20 anni Dramma in strada nella notte. Una ragazza di 20 anni originaria di Sant'Alabano Stura è morta mentre l'amica 21enne che viaggiava con lei è ...Incidente mortale nelle Filippine: un aereo militare si è schiantato sull’isola di Jolo. A bordo c’erano quasi 100 persone, ci sono almeno 45 morti. L’aereo era impegnato in una strenua battaglia cont ...In uno dei giardini più belli di Roma veniamo invitati a guardarci allo specchio e a ridere delle nostre stesse incongruenze, delle nostre esagerazioni, delle nostre incoerenze ...