Roma, non rispetta l’ordinanza e vende alcolici oltre l’orario: licenza sospesa per il titolare (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – La scorsa settimana è entrata in vigore una nuova ordinanza “anti alcool” nella Capitale, che prevede nuovi orari e limiti per bere all’esterno dei locali. Da allora i controlli della Polizia di Stato si sono intensificati, costituendo dei veri e propri servizi mirati per arginare la vendita di alcool oltre l’orario consentito. In quest’ambito, gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, hanno notificato ad un cittadino del Bangladesh di 36anni il decreto del Questore, ex art. 100 T.U.L.P.S., con conseguente sospensione temporanea della licenza alla vendita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021)– La scorsa settimana è entrata in vigore una nuova ordinanza “anti alcool” nella Capitale, che prevede nuovi orari e limiti per bere all’esterno dei locali. Da allora i controlli della Polizia di Stato si sono intensificati, costituendo dei veri e propri servizi mirati per arginare la vendita di alcoolconsentito. In quest’ambito, gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, hanno notificato ad un cittadino del Bangladesh di 36anni il decreto del Questore, ex art. 100 T.U.L.P.S., con conseguente sospensione temporanea dellaalla vendita ...

Advertising

Rinaldi_euro : Non con le chiacchiere ma con i fatti si riscatta Roma! Mi candido al Consiglio Comunale di Roma. - CarloCalenda : Non se ne può più. 40 minuti la Roma Lido, ferme le metro a singhiozzo e la @virginiaraggi che parla solo di annive… - ilfoglio_it : Roma è la capitale delle barriere architettoniche. Tra interventi mai attuati e difficoltà quotidiane. La politica… - Domica14 : RT @CarloCalenda: Posso osare una domanda ai guardiani della democrazia? Ma mentre Roma è sommersa di rifiuti qualcuno di voi ha pensato di… - RomaConCalenda : RT @CarloCalenda: Non se ne può più. 40 minuti la Roma Lido, ferme le metro a singhiozzo e la @virginiaraggi che parla solo di anniversari… -