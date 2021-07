(Di lunedì 5 luglio 2021), 5 lug. (Adnkronos) - “daanche ieri sulla-Lido, dove i cittadini che volevano raggiungere il mare hanno dovuto fare i conti con attese infinite e resse inverosimili, con il termometro che segnava 40 gradi. Sono infatti soltanto cinque i, 28 chilometri da percorrere e ben tredici fermate”. Lo dice in una nota Enrico, candidato sindaco diper il centrodestra. “Le spiagge di- aggiunge - sono un patrimonio di ...

VittorioSgarbi : “…il “tridente” escogitato da Sgarbi sembra funzionare. Il candidato sindaco,Enrico Michetti, ha lo spessore politi… - fattoquotidiano : Enrico Michetti è stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi “titoli”, ma proprio su questi salta fu… - VittorioSgarbi : Io credo che si può vincere al primo turno. Il nostro migliore alleato è la consapevolezza che hanno ormai i roman… - TV7Benevento : Roma: Michetti, 'trasporti da incubo verso Ostia e Castel Porziano, solo 5 treni superstiti'... - MariRoscino : Comunali Roma 2021, Meloni: “Michetti è il miglior candidato possibile per il centrodestra” -

Se per esempio Enricodovesse vincere a, mentre a Milano dovesse essere confermato Beppe Sala (centrosinistra). Oppure come andrà a finire a Latina. Qui ad 84 giorni dalle elezioni ...Per Matteo Salvini il segretario del Pd, Enrico Letta, è ossessionato dalla Lega. 'Taglio delle tasse e sostegno a famiglie e imprese: queste le priorità. Io dialogo con tutti e ho chiesto a Letta un ...Sondaggi comunali Roma, Termometro Politico pubblica una rilevazione molto interessante: le intenzioni di voto, i possibili ballottaggi.Secondo un sondaggio condotto da Termometro Politico, il candidato di Centrodestra Enrico Michetti è il favorito alle Comunali. Ma il margine di errore è alto ...