Rocco Siffredi: "Mi pento di aver difeso il ddl Zan" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il porno attore si è detto pentito di aver sostenuto il ddl Zan - oggi diventato oggetto di mera strumentalizzazione - e sul gay pride non si è risparmiato: "Di questo passo ci sarà pure l'eteropride, tutti a rivendicare la propria normalità" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Il porno attore si è detto pentito disostenuto il ddl Zan - oggi diventato oggetto di mera strumentalizzazione - e sul gay pride non si è risparmiato: "Di questo passo ci sarà pure l'eteropride, tutti a rivendicare la propria normalità"

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi "Mi pento di aver difeso il ddl Zan " Rispettiamo le libertà individuali senza strumentalizzarle ". Così Rocco Siffredi nell'ultima intervista rilasciata a Libero è tornato a parlare del ddl Zan. Questa volta però il porno attore non si è schierato a sostegno del disegno di legge, che punisce chi istiga ...

