Rocco Siffredi | «Insegniamo ai ragazzi che la pornografia è finzione | il caso Ciro Grillo nasce lì»

Su Libero una lunga intervista a Rocco Siffredi. A 57 anni è il re dei pornoattori nel mondo, oltre che produttore e regista di film hard. Ha pubblicato un corso di educazione sessuale dal titolo "Sex Lessons", edito da Mondadori. L'idea è spiegare ai giovani che il sesso non c'entra nulla con il porno. Racconta che sono tanti i ragazzi che gli chiedono di andare a parlarne a scuola e all'Università, ma che presidi e rettori si oppongono. Eppure parlare ai ragazzi di questo tema è importantissimo. «Io non voglio fare il professore ad ogni costo, chiamino altri ma non perdano altro tempo: i giovani confondono la ...

