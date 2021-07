Riunione informale tra alcuni presidenti a Milano | obiettivo azzerare vertici Lega Serie A

(Di lunedì 5 luglio 2021) Asta andando in scena unatrae dirigenti dei club diA per discutere delle iniziative per sensibilizzare idel Governo sul tema della riapertura degli stadi. Ma non solo: a quanto risulta, Aurelio De Laurentiis, Enrico Preziosi, Massimo Ferrero, Beppe Marotta e idi Cagliari, Verona e altre società, vorrebbero spingere perla governance dellaA, dunque il presidente Paolo Dal Pino e l’ad Luigi De Siervo, mal visti da ...

YBah96 : RT @marifcinter: Riunione informale tra alcuni club di Serie A a Milano: c'è anche l'Inter con Marotta e Antonello. Sul tavolo soprattutto… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Riunione informale tra alcuni club di Serie A a Milano: c'è anche l'Inter con Marotta e Antonello. Sul tavolo soprattutto… - sportface2016 : Riunione informale tra alcuni presidenti a Milano, l'obiettivo sarebbe azzerare i vertici della Lega #SerieA - _magnopaolo_ : RT @MilanNewsit: Paolo #Scaroni ha appena raggiunto gli altri dirigenti di #SerieA per una riunione informale sullo stato di crisi ?? (via… - chiarandreella : RT @marifcinter: Riunione informale tra alcuni club di Serie A a Milano: c'è anche l'Inter con Marotta e Antonello. Sul tavolo soprattutto… -

Calcio e Finanza parla di, voluta e convocata dal patron del Genoa , Enrico Preziosi, a cui dovrebbero presenziare, tra gli altri, anche i presidenti di Sampdoria, Lazio, Torino, ...Secondo il sito Calcio e Finanza in serata si dovrebbe tenere unadei club in un hotel del centro di Milano, convocata dal patron del Genoa Enrico Preziosi e a cui dovrebbero ...Oltre agli altri presidenti dei vari club di Serie A presenti, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni è arrivato in hotel a Milano per partecipare alla riunione informale sullo stato di crisi.Calcio e Finanza: Preziosi convoca riunione informale dei club per discutere l'azzeramento dei vertici di Lega ...