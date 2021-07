Ritrovato senza vita il corpo di un uomo in una piscina: probabile malore (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Tragedia nel pomeriggio di ieri a Ponte. Il corpo di un uomo, un operaio 41enne, è stato Ritrovato senza vita in una piscina di una villetta in contrada Piana. Probabilmente l’uomo è rimasto vittima di un malore. I carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Magistratura, hanno provveduto al sequestro della salma per effettuare un esame più approfondito. Sono in corso le indagini per appurare gli aspetti della vicenda, soprattutto per capire se l’uomo, al momento della tragedia, si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Tragedia nel pomeriggio di ieri a Ponte. Ildi un, un operaio 41enne, è statoin unadi una villetta in contrada Piana. Probabilmente l’è rimasto vittima di un. I carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Magistratura, hanno provveduto al sequestro della salma per effettuare un esame più approfondito. Sono in corso le indagini per appurare gli aspetti della vicenda, soprattutto per capire se l’, al momento della tragedia, si ...

