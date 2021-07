Rischio incendi, al via la campagna di prevenzione della Protezione Civile (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il via domani un ciclo di incontri tecnici mirati alla prevenzione non strutturale incendi boschivi e di interfaccia organizzati dalla Protezione Civile regionale, d’intesa con il Comando regionale Carabinieri Forestale Campania e Anci Campania, presso i comuni maggiormente interessati al fenomeno. L’iniziativa, promossa da Regione Campania, è partita dall’individuazione dei 50 comuni maggiormente a Rischio, sulla base dell’analisi dell’andamento incendi degli ultimi 3 anni ed è volta a rafforzare il monitoraggio del territorio da parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il via domani un ciclo di incontri tecnici mirati allanon strutturaleboschivi e di interfaccia organizzati dallaregionale, d’intesa con il Comando regionale Carabinieri Forestale Campania e Anci Campania, presso i comuni maggiormente interessati al fenomeno. L’iniziativa, promossa da Regione Campania, è partita dall’individuazione dei 50 comuni maggiormente a, sulla base dell’analisi dell’andamentodegli ultimi 3 anni ed è volta a rafforzare il monitoraggio del territorio da parte dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Rischio incendi Incendi boschivi, in ER stato grave pericolosità Nella riunione di coordinamento dello scorso 30 giugno era emersa la necessità di dichiarare l'immediato innalzamento del rischio incendi: lo 'stato di grave pericolosità' potrà essere prorogato ...

California, 5 miliardi di dollari per combattere la siccità ... Gavin Newsom, presenta un piano da 5,1 miliardi di dollari per proteggere lo stato dal rischio ...di acqua e la gestione di quelle reflue in un territorio battuto dalle siccità e dagli incendi ...

Rischio incendi, ecco la nuova web app per cittadini e aziende che vogliono bruciare residui vegetali Regione Emilia Romagna Crisi climatica e perdita di biodiversità: qual è il legame e cosa si può fare Un rapporto delle Nazioni Unite evidenzia l'importanza di trattare la crisi climatica e la perdita di ecosistemi come un unico problema.

Incendi boschivi, il piano della Regione per fronteggiare l’emergenza La stagione degli incendi è ripartita. Con l’estate e con le temperature roventi il rischio di fiamme tra i boschi è sempre elevato. La Regione dal 2011 si è dotata di un piano antincendio per fronteg ...

