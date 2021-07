Risale il tasso di positività: ecco chi sono i nuovi contagiati (Di lunedì 5 luglio 2021) Un positivo su 5 ha meno di 18 anni: colpa della variante Delta ma anche dell'abbassamento delle restrizioni e del ritorno alla vita sociale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Un positivo su 5 ha meno di 18 anni: colpa della variante Delta ma anche dell'abbassamento delle restrizioni e del ritorno alla vita sociale

Advertising

sardanews : Covid, domenica senza vittime ma con 21 contagiati: tasso di positività risale all’1,5% - vivere_sardegna : Covid, domenica senza vittime ma con 21 contagiati: tasso di positività risale all’1,5% - infoitinterno : Covid, 141.640 test nelle ultime 24 ore: tasso positività risale allo 0,57% - sardanews : Virus in Sardegna, aumento dei contagi: 21 positivi con soli 1331 tamponi, il tasso risale all’1,5 per cento… - vivere_sardegna : Virus in Sardegna, aumento dei contagi: 21 positivi con soli 1331 tamponi, il tasso risale all’1,5 per cento -