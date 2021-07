Rino filler prima e dopo Milano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 luglio 2021) lè la correzione estetica dei difetti del naso attraverso l’uso diiniettabili senza ricorrere alla chirurgia invasiva.Spesso i pazienti sono preoccupati di come potrebbe cambiare il loro aspettounaplastica chirurgica e questa paura in molti casi li allontana dal correggere le imperfezioni di alcuni elementi del viso come il naso.Ilconsente proprio di ottenere unaplastica estetica e non chirurgica, con un risultato completamente reversibile e senza la necessaria convalescenzal’intervento ...